Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da 7 farklı suç kaydı bulunan firari hükümlü evinde yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı. İ.D isimli şahıs, nitelikli dolandırıcılık, basit yaralama, mala zarar verme suçlarından toplamda 7 farklı suç kaydı bulunmaktadır.

Kütahya'da 7 farklı suç kaydı bulunan firari hükümlü evinde yakalandı

KÜTAHYA - Kütahya'da 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü saklandığı evde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Meydan Mahallesi Musalla Caddesindeki adreste yapılan çalışmalar sonucunda, Uşak İlamat Masası tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ayrıca nitelikli dolandırıcılık, basit yaralama, mala zarar verme suçundan hakkında toplamda 7 farklı suç kaydı bulunan İ.D isimli şahıs saklandığı ikametinde yakalanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmek üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Kütahya 3-sayfa Güncel

Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı

Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı

 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir

Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir

 Soğuk davranması dikkatlerden kaçmamıştı! Dilan Polat ve Engin Polat arasında paylaşım krizi

Polatlar arasında paylaşım krizi! Tahliye sonrası yüzüne bile bakmadı
İstanbul'da kadınlar Narin Güran için toplandı! 'Bir kişi daha eksilmeyeceğiz' sloganı attılar

19 gündür bulunamayan Narin kadınları sokağa döktü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title