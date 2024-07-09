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Kütahya'da 64 Kilo Ecstasy Maddesi Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durdurulan bir araçta yapılan aramada 64 kilo 890 gram ecstasy maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 64 kilo 890 gram ecstasy maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurulan bir araçta narkotik köpeği 'Thor' ile arama yapıldı. Aramada 160 bin adet, toplam 64 kilo 890 gram ağırlığında ecstasy maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden O.D. ve B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, uyuşturucu operasyonlarında yıl başından bu yana hakkında işlem yapılıp tutuklananların sayısının 105'e ulaştığını bildirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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