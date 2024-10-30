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Kütahya’da 5 Gündür Kayıp Olan 87 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Kütahya’da 5 Gündür Kayıp Olan 87 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu
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Kütahya'nın Simav ilçesinde 25 Ekim'den beri kayıp olan 87 yaşındaki Ömer Çalışkan, ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda Çakırın Damı mevkiinde cansız bedeni bulundu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 87 yaşındaki yaşlı adam ekipler tarafından ormanlık alanda ölü bulundu.

Akdağ Beldesi Cevizlik Mahallesinde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Ömer Çalışkan'dan 25 Ekim'den beri haber alamayan komşularının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine jandarma ekipleri ve AFAD tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Arama çalışmaları sonucunda ekipler, yaşlı adamı evine 3 kilometre uzaklıktaki Çakırın Damı mevkiinde kayanın dibinde ölü buldu.

Çalışkan'ın cansız bedeni, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu belli olacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Ömer Çalışkan Jandarma Güvenlik Olaylar 3-sayfa Sağlık Simav AFAD

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