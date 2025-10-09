Kütahya'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav ilçesinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı.

Vali Işın, bugün (9 Ekim 2025) saat 02.54'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Maden köyü olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti. Sahada yapılan incelemelerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını ifade eden Vali Işın, "Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun" dedi. - KÜTAHYA