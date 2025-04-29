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Kütahya'da 3 Kilo Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Kütahya'da 3 Kilo Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı
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Kütahya'da Narkotik ekiplerinin uygulama noktasında yakaladığı M.A. isimli şahsın aracında toplamda 3 kilo 959 gram skunk maddesi ele geçirildi ve tutuklandı.

Kütahya'da aracında 3 kilo uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan kontrollerde, 7 parça halinde, toplamda 3 kilo 959 gram skunk maddesi ele geçirildi. M.A. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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