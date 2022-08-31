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Kütahya haberi | Domaniç'te sağanak yağış sele neden oldu

3. Sayfa Haberleri

Kütahya haberi | Domaniç'te sağanak yağış sele neden oldu

Kütahya haberleri... - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış sele neden oldu.

- Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış sele neden oldu.

Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Oluşan sel nedeniyle Domaniç Çevre Yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için yoğun çaba sarf ederken, bir evin bodrum katı da sular altında kaldı.

Bu arada, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk de çalışmaları yakından takip etti. Yağış nedeniyle ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtildi.

(Tamer Yiğit/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya Domaniç 3. Sayfa Güncel Haberler

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