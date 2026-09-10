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Kuşburnu için yakılan ateş köyde yangına neden oldu: 2 ev ve ahır küle döndü

Kuşburnu için yakılan ateş köyde yangına neden oldu: 2 ev ve ahır küle döndü
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Çorum’un Bayat ilçesinde kuşburnu kaynatmak için yakılan ateşten çıktığı değerlendirilen yangında 2 ahşap ev ile 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Bayat ilçesinde kuşburnu kaynatmak için yakılan ateşten çıktığı değerlendirilen yangında 2 ahşap ev ile 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bayat ilçesine bağlı Çerkeş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuşburnu kaynatmak amacıyla yakılan ateşin tam olarak söndürülmemesi sonucu yangın çıktığı değerlendirildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, 2 ahşap ev ile bitişiğindeki ahıra sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. AFAD ekipleri de ilerleyen saatlerde bölgeye gelerek çalışmalara destek verdi. Köy sakinleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Vatandaşlar, su dolu kovaları elden ele taşıyarak tankerlere boşalttı. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen İtfaiye Amiri A.Ş. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yeniden çalışmalara katıldı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler, çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 ahşap ev ile 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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