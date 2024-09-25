Kuşadası ve Kuyucak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda uyuşturucu kullanan 8 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kuşadası ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda G.E., U.İ.T., Z.K., Ö.U.A., Ö.U.A, M.K, M.A, A.E. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Kuşadası ilçesinde G.E isimli şüpheli ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde (Metamfetamin, esrar) ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN