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Kuşadası ve Kuyucak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kuşadası ve Kuyucak'ta Uyuşturucu Operasyonu
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Aydın'ın Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Kuşadası'nda bir şüpheliye uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda uyuşturucu kullanan 8 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kuşadası ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda G.E., U.İ.T., Z.K., Ö.U.A., Ö.U.A, M.K, M.A, A.E. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Kuşadası ilçesinde G.E isimli şüpheli ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde (Metamfetamin, esrar) ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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