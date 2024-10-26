Kuşadası'nda Yunanistan'a Geçmeye Çalışan 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na yüzerek geçmek isteyen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinile bilgiye göre, Dilek Yarımadası Milli Parkı bölgesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye faaliyeti esnasında Yunanistan'ın Sisam Adası'na yüzerek yasadışı olarak geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler ile birlikte deniz malzemeleri de ele geçilirken, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından GÖKSEM'e teslim edildi. - AYDIN