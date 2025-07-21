Kuşadası'nda Yasadışı Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yasadışı olarak yurt dışına kaçmaya çalışan iki kişi, polis tarafından yapılan operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeye çalıştıkları belirlendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasadışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 2 şüpheli, polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Kuşadası ilçesinde F.Ö. (26) ve F.T. (28) isimli şüphelilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Samos Adası'na kaçmaya çalıştığı belirlendi. Kuşadası Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkarılan iki şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Söke Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli'nin Kürt ve Alevi sözlerine partisinden ilk yorum

Bahçeli'nin Kürt ve Alevi sözlerine partisinden ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çoğu çalışan bilmiyor! Yıllık izni 4 gün uzatan hak

Çoğu çalışan bilmiyor! Yıllık izni 4 gün uzatan hak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.