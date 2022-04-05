Kuşadası'nda virajı alamayan araç şarampolu uçtu - Haberler

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Kuşadası'nda virajı alamayan araç şarampolu uçtu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kuşadası'nda virajı alamayan araç şarampolu uçtu

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar-Ağaçlı yolunda meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar-Ağaçlı yolunda meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı. Otomobile sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza Ağaçlı- Davutlar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.V. (57) kontrolündeki 09 YA 626 otomobil, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan M.V(57) kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı kadın sürücü ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kuşadası'nda virajı alamayan araç şarampolu uçtu

Kuşadası'nda virajı alamayan araç şarampolu uçtu

Kuşadası'nda virajı alamayan araç şarampolu uçtu

Kuşadası'nda virajı alamayan araç şarampolu uçtu

Kuşadası'nda virajı alamayan araç şarampolu uçtu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu, Kuşadası, Davutlar, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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