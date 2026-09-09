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Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik olarak Kuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından çalışma yapıldı. Yapılan operasyonda 2 şahıs yakalanırken, şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 16,80 gram metamfetamin, 3,20 gram esrar, 1,69 gram sentetik kannabinoid ham maddesi 138 adet sentetik ecza (hap) ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan D.Y. ve E.A. isimli şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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