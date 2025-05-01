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Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yaptığı operasyonla bir şüpheliyi durdurdu. Üzerinde metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan 1 şüpheli üzerinde uyuşturucu ile yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde ekipler, V.G. isimli şüpheliyi durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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