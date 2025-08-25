Kuşadası'nda Ukraynalı Çocuğa Bıçaklı Saldırı

Kuşadası'nda Ukraynalı Çocuğa Bıçaklı Saldırı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Ukrayna uyruklu çocuk, parkta gasp edilmeye çalışılırken sırtından bıçaklandı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, olayın zanlıları tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yerleşik olarak yaşayan Ukrayna uyruklu bir çocuk, vakit geçirdiği parkta gaspçı oldukları ileri sürülen 3 kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Ağır yaralanan ve akciğer zarı zarar gören çocuk Kuşadası'nda yapılan ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Polis tarafından olayın zanlıları yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Kasım Yaman Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre; 15 yaşındaki Ukrayna uyruklu I.F. ve arkadaşı parkta oturduğu sırada yanlarına gelen 3 kişi, önce sigara, ardından para istedi. Olumsuz yanıt alınca 3 kişilik grup bu kez çocukların cep telefonlarını istedi.

Parktan çıkmak isteyen çocukların peşine düşen şüphelilerden biri, I.F.'yi sırtından bıçakladı. Yaralı çocuk, kaçarak bir restoranın mutfağına sığındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan I.F., ağır yaralı olarak ADÜ Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrollerde akciğer zarında yırtık olduğu tespit edilen çocuk yoğun bakıma alındı.

Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu kaçan 3 şüpheli dün yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
