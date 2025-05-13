Kuşadası'nda Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Milyon TL Değerinde Eser Ele Geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, bir evde 5 milyon TL değerinde Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesi'nde T.T. isimli şüpheli şahsın ikametinde tarihi eser sakladığı bilgisine ulaştı. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, düzenlenen baskınla şüpheli T.T.'yi yakaladı. Yapılan aramada ise piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 4 adet altın sikke, 63 adet gümüş sikke, 270 adet bronz sikke, 1 adet kalkan, 1 adet hançer ve kını, 4 adet yüzük, 12 adet obje ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Aydın Müze Müdürlüğü tarafından yapılan ön incelemede ele geçirilen eserlerin, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait orijinal tarihi eser olduğu değerlendirildi. Gözaltına alınan şüpheli T.T., hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN