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Kuşadası'nda silahlı saldırıda firarilere yardım eden 3 kişiden 2'si tutuklandı

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Kuşadası'nda silahlı saldırıda firarilere yardım eden 3 kişiden 2'si tutuklandı
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Kuşadası'nda 1 Kasım Pazar günü meydana gelen silahlı saldırı soruşturmasında, firari şüphelilere yardım ettikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı; yaralı 2 kişiden ağır olanın hayati tehlikesi sürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 Kasım Pazar günü meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, firari şüphelilere yardım ettikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 1 Kasım Pazar günü sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Silahlı saldırıda M. Ç. karnından ve bacaklarından, M. Y. ise bacaklarından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ağır yaralı olan M. Ç. ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralı M. Y.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saldırının ardından polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden firari şüphelilere yardım ve yataklık ettikleri değerlendirilen H. D., H. D. ve M. S.D. isimli 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D ile M.S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtilen firari şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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