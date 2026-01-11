Haberler

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün bacağı kırıldı

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün bacağı kırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü G.D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 09 K 6580 plakalı otomobil ile tali yoldan çıkan ve kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden G.D. idaresindeki 09 ALD 575 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde motosiklet sürücüsü G.D.'nin sol bacağının kırıldığı belirlendi. Yaralı sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. G.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu

Süper Lig'in yıldızı maç sonunda gözyaşlarına boğuldu
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim

ABD'nin kaçırıp hapse tıktığı Maduro'dan günler sonra ilk mesaj
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay
Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu

Süper Lig'in yıldızı maç sonunda gözyaşlarına boğuldu
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Okan Buruk'a isyan etti: Fenerbahçe ile oynuyorsan...