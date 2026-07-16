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Kuşadası'nda müşteri kapma kavgasında 2 tutuklama

Kuşadası'nda müşteri kapma kavgasında 2 tutuklama
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki esnaf arasında müşteri kapma yüzünden çıkan kavgada iki kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken, bir işletmeye 2 gün kapatma cezası verildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki esnaf arasında çıkan müşteri kapma tartışması kanlı sona erdi. Kavgada 1 kişi sırtından bir kişi belinden bıçaklanarak yaralandı. Olay sonrası 2 kişi tutuklanırken, Kaymakamlık kavganın yaşandığı işletmelerden birine 2 gün kapatma cezası verdi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kıbrıs Caddesi üzerinde, Kuşadası Ege Ports Limanı karşısında bulunan Orient Kapalı Pazar Alanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, gemi yolcularını iş yerlerine çekmeye çalışan iki esnaf arasında müşteri kapma nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kalabalığın karıştığı olayda taraflar birbirlerine saldırırken, bir kişi sırtından bir kişi belinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan gerginliğin sürmesi üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdür Vekili Rasim Demirelli de olay yerine gelerek taraflarla görüştü. Demirelli, olayların büyümemesi ve benzer olayların tekrar yaşanmaması konusunda taraflara uyarılarda bulundu.

Kuşadası Kaymakamlığı olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan kavga sonrası idari işlem uygulandığını bir işletmenin 2 gün kapatıldığını açıkladı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden 2'si ifadesinin ardından, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.Y. (24) ve A.K.(22) tutuklandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı adli soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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