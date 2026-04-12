Dur ihtarına uymayıp kaçan motosikletli yayaya çarptı: 424 bin 500 TL ceza kesildi

Dur ihtarına uymayıp kaçan motosikletli yayaya çarptı: 424 bin 500 bin TL ceza kesildi
Aydın'ın Kuşadası'nda, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kovalamaca sırasında bir yayaya çarptı. Sürücüye toplam 424 bin 500 TL ceza kesildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sırasında bir yayaya çarptı. Motorize ekiplerin sıkı takibi sonucu yakalanan 17 yaşındaki sürücüye 424 bin 500 TL para cezası kesildi.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik uygulaması yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü M.Y. (17) hızla olay yerinden kaçtı. Motorize trafik ekipleri kaçan sürücünün peşine düştü. Kovalamaca Gençlik Caddesi üzerinde devam ederken, sürücü bu sırada bir yayaya çarptı. Çarpmanın ardından kaçışını sürdüren motosikletli, Candan Tarhan Bulvarı'nda ekiplerin yoğun takibi sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Trafik ekipleri tarafından M.Y.'ye; dur ihtarına uymamaktan 200 bin TL, plakasız araç kullanmaktan 46 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, kask takmamaktan 2 bin 500 TL, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 90 bin TL ve aralanmalı kazaya neden olup olay yerini terk etmekten 46 bin TL olmak üzere toplam 424 bin 500 TL ceza kesildi. Ayrıca araç sahibine de 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

Toplamda 464 bin 500 TL'yi bulan cezaların ardından motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Şüpheli, 'trafik güvenliğini tehlikeye atmak' suçundan ifadesi alınmak üzere Kuşadası İlçe Emniyet Çocuk Şube Büro Amirliğine götürüldü.

Öte yandan, motosikletin çarptığı yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
