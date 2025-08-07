Kuşadası'nda Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Ağır Yaralı

Güncelleme:
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında genç sürücü Kaan Ö. ağır yaralandı. Motosiklet, kontrol kaybı sonucu refüjdeki ağaca çarparak kaza yaptı. İlk müdahaleden sonra hastaneye sevk edilen sürücünün durumu kritik.

Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaan Ö., 09 ALY 394 plakalı motosikletinin gidon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Kontrolden çıkan motosiklet, refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından ağır şekilde yaralanan Kaan Ö., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen genç sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
