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3 kız babasının esrarengiz ölümü! Cesedi, boynuna taş bağlanmış vaziyette denizin dibinde bulundu

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 3 kız babası bir adam, evine gelen misafirlerin, kendisi hakkında kötü konuştuğunu duyunca evi terk etti. Kızlarının cep telefonuna "Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın" şeklinde ses kaydı atan baba 4 gün sonra deniz dibinde boynuna taş bağlanmış vaziyette ölü olarak bulundu. Şahsın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 3 kız babası 55 yaşlarındaki bir şahıs, evine gelen misafirlerin iddiaları üzerine ortadan kayboldu. Yaklaşık 4 gündür aranan ancak hiçbir yerde bulunamayan Bayram Ali Koç isimli adam, Adakule yakınlarında denizin dibinde ölü vaziyette bulundu. Boynunda taş bağlı olan adamın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 3 kız çocuğu babası Bayram Ali Koç'un evine, kızının arkadaşları misafirliğe geldi. Evine gelen misafirlerin, hakkında kötü konuştuğunu duyan baba söylentileri kaldıramayınca evi terk ketti. Bir süre eve gelmeyen babalarının hayatından endişe eden kızları şahsı aramaya başladı.

3 kız babasının esrarengiz ölümü! Cesedi, boynuna taş bağlanmış vaziyette denizin dibinde bulundu

"BENİ BULMAK İSTERSENİZ DENİZİN DİBİNE BAKIN"

Kızlarının cep telefonuna "Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın" şeklinde ses kaydı atan babaya 4 gündür ulaşılamıyordu. Akşam saatlerinde Kuşadası Adakule yakınlarında dalış yapan amatör bir dalgıç deniz dibinde boynuna taş bağlanmış vaziyette bir erkek şahıs cesedi görünce durumu yetkililere haber verdi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışma ile deniz dibindeki erkek ceset çıkarıldı. Cesedin 55 yaşlarındaki Kuşadası Belediyesi'nde çalışan Bayram Ali Koç'a ait olduğu tespit edildi.

3 kız babasının esrarengiz ölümü! Cesedi, boynuna taş bağlanmış vaziyette denizin dibinde bulundu

Denizden çıkarılan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, şahsın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Talihsiz adamın evine gelen misafirlerin söylentileri üzerine boynuna taş bağlayıp kendini denize atarak yaşamına son verdiği düşünülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aranan Adam Kuşadası 3-sayfa Aydın Baba Olay İnsan Hakları 3.Sayfa Güncel Haberler

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