Kuşadası'nda 6 hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 6 farklı hırsızlık suçundan aranan S.C. isimli şahıs, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda hırsızlıkta kullanılan çok sayıda malzeme ve silah ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 6 farklı hırsızlık suçundan aranan şahıs, kıskıvrak yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, 6 farklı hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen S.C. isimli şahsı yapılan çalışmayla kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 1 adet araç anahtarı, 1 adet monitör, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan S.C. isimli şahıs gerekli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
