Kuşadası'nda gaspçılar Ukraynalı çocuğu sırtından bıçakladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yerleşik olarak yaşayan Ukrayna uyruklu bir çocuk, vakit geçirdiği parkta gaspçı oldukları ileri sürülen 3 kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Ağır yaralanan ve akciğer zarı zarar gören çocuk Kuşadası'nda yapılan ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Polis tarafından olayın zanlıları yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SİGARA VE PARA VERMEYİNCE SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Kasım Yaman Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre; 15 yaşındaki Ukrayna uyruklu I.F. ve arkadaşı parkta oturduğu sırada yanlarına gelen 3 kişi, önce sigara, ardından para istedi. Olumsuz yanıt alınca 3 kişilik grup bu kez çocukların cep telefonlarını istedi.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Parktan çıkmak isteyen çocukların peşine düşen şüphelilerden biri, I.F.'yi sırtından bıçakladı. Yaralı çocuk, kaçarak bir restoranın mutfağına sığındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan I.F., ağır yaralı olarak ADÜ Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrollerde akciğer zarında yırtık olduğu tespit edilen çocuk yoğun bakıma alındı.

Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu kaçan 3 şüpheli dün yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.