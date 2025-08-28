Kuşadası'nda erkek cesedi bulundu

Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıda bir erkek cesedi buldu. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Kimliği belirlenen cesedin sahibi Mehmet Çelik'in Parkinson hastası olduğu ve evinden yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolduğu öğrenildi.

Güzelçamlı Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu farketti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, kıyıda yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden Mehmet Çelik'e ait kimliğin çıktığı belirtilen cesette herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Parkinson hastası olduğu öğrenilen Mehmet Çelik'in dün akşam saatlerinde dolaşmak için evinden çıktığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi. Mehmet Çelik'in kesin ölüm nedeni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp morgunda yapılacak otopsiden sonra belli olacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
