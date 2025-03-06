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Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki jandarma ekipleri, Yunanistan'ın Sisam Adası'na yüzerek geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmeni yakaladı. Ayrıca Didim'de bir organizatör ile 8 düzensiz göçmen de ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan'ın Sisam Adası'na yüzerek geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca "Göçmen Kaçakçılığı" suçuna yönelik yapılan çalışma sonucunda, Dilek Yarımadası Milli Parkları içerisinden yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na yüzerek geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Akbük Mahallesinde ormanlık alan içerisinde 1 organizatör ve 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, yakalanan 1 organizatör ile ilgili başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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