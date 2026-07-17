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Denizde açığa sürüklenen kadın, deniz polisi tarafından kurtarıldı

Denizde açığa sürüklenen kadın, deniz polisi tarafından kurtarıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde yönünü kaybederek açığa sürüklenen ve yorgun düşen bir kadın, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde yönünü kaybederek açığa sürüklenen ve yorgun düşen bir kadın, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 12.45 sıralarında Davutlar Balıkçı Barınağı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin deniz devriyesi sırasında kıyıdan yaklaşık 2 deniz mili uzaklıkta denizde tek başına yüzmekte zorlanan bir kadını fark etti. Hızla harekete geçen ekipler, kadına can kurtarma simidi attı. Simide tutunan kadın güvenli şekilde deniz polisinin botuna alınırken, yapılan ilk görüşmede kıyıdan bu kadar uzaklaştığını fark etmediğini ve oldukça yorulduğunu ifade etti. Bir süre dinlendirilen kadın, sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine ekipler tarafından kıyıya ulaştırıldı. Deniz polisi, kadının güvenli şekilde karaya çıkmasını sağlayarak olayı sorunsuz şekilde tamamladı. Yetkililer, özellikle yaz aylarında denize giren vatandaşların kıyıdan fazla uzaklaşmamaları, akıntı ve rüzgar şartlarını dikkate almaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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