Kuşadası'nda Denizde Ceset Bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde hareketsiz bir kişiyi fark etti. Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kuşadası'nda denizde ceset bulundu
AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde bir ceset bulundu.
Edinilen bilgilere göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Denizdeki ceset yapılan çalışmayla bota alınarak karaya çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin araştırılması amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER - 3.Sayfa