Kuşadası'nda denizde ceset bulundu

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde bir ceset bulundu.

Edinilen bilgilere göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Denizdeki ceset yapılan çalışmayla bota alınarak karaya çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin araştırılması amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.