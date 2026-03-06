Haberler

Kuşadası'ndaki cinayetin faili yakalandı

Kuşadası'ndaki cinayetin faili yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesi olayında, cinayet şüphelisi S.O. düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayın ardından hızlı bir çalışma başlatan emniyet, cinayet silahını da ele geçirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, 1 Mart 2026 tarihinde saat 00.45 sıralarında Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.C. isimli şahıs pompalı tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fail ya da faillerin tespit edilerek yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda cinayetin faili olduğu belirlenen S.O.'nun, pompalı tüfekle maktulün başına bir el ateş ettikten sonra gri renkli bir araçla olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Şüpheli S.O., Kuşadası ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Cinayette kullanılan pompalı tüfek ise gömüldüğü arazide ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu

İran bu kez Körfez'in en büyük ülkesini hedef aldı! ABD üssü alev alev
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz

Avrupa'ya giden vanalar kapandı! Rus gazı sadece bu ülkelere akacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet

Trump, vahşetin sona ermesi için şartını açıkladı
Kuveyt petrol üretimini durdurdu

Petrol devi ülke üretimi durdurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet

Trump, vahşetin sona ermesi için şartını açıkladı
Beyaz Saray'dan ABD'nin İran saldırılarına 'GTA' montajlı video paylaşımı

Katliamı, böyle masum göstermeye çalışıyorlar
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır

Pezeşkiyan'dan dikkat çeken çıkış! Mesajı Türkiye'yi de ilgilendiriyor