Kuşadası'nda 2 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, 2 düzensiz göçmeni Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye hazırlanırken yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca 'göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' suçuna yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Kuşadası ilçesinden yasa dışı olarak Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye hazırlandıkları tespit edilen 2 düzensiz göçmen yapılan takip sonucu yakalandı. Düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN