Kuşadası'nda 18 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Güneşlenirken Yakalandı

Kuşadası'nda 18 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Güneşlenirken Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 2 ayrı suçtan toplam 18 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Y.K. isimli erkek şahıs, JASAT ekipleri tarafından sahilde güneşlenirken yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 ayrı suçtan 18 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs, JASAT ekiplerince sahilde güneşlenirken kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yürütülen titiz çalışma neticesinde, "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından hakkında toplam 18 yıl 6 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (36) isimli erkek şahıs, Kuşadası ilçesi Karaova sahilinde güneşlenirken JASAT ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanmasına karar verilen Y.K., işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Jandarma ekiplerinin, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla benzer çalışmalara aralıksız devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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