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Kuşadası'nda 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kuşadası'nda 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radar tarafından tespit edilen 12 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botu tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulurken, içerisindeki 12 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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