Hırsızlık suçundan aranan şahıs Kuşadası'nda yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, kıskıvrak yakalandı.

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre hakkında "Binanın Eklentileri İçerisinde Hırsızlık" ile "Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. (49), Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı