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Kuşadası Açıklarında Göçmen Faciası: 3 Ölü, 30 Kişi Kurtarıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında düzensiz göçmen taşıyan bir botun batma tehlikesi yaşadığı bildirildi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Kuşadası açıklarında göçmen faciası: 3 ölü, 30 kişi kurtarıldı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında batma tehlikesi geçiren bottan düşen 3 düzensiz göçmen hayatını kaybettiği, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Botta 29 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Kuşadası Körfezi'nin Yunanistan sınırı yakınlarında, düzensiz göçmen taşıyan bir botta batma tehlikesi yaşandı. 4 düzensiz göçmen denize düştü. İhbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayda denize düşen 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi de durumu ağır olarak kurtarıldı. Bottaki 29 kişinin hastaneye sevki için iskeleye ambulanslar sevk edildi. 112 ekiplerinin kurtarılan düzensiz göçmenleri hastaneye nakilleri devam ediyor.

Kuşadası Açıklarında Göçmen Faciası: 3 Ölü, 30 Kişi Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER - 3.Sayfa
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