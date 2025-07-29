Kuşadası Açıklarında 22 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Kuşadası Açıklarında 22 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta mahsur kalan 22 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 7'si çocuk olan göçmenler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında denizde sürüklenen lastik botta mahsur kalan 7'si çocuk 22 düzensiz göçmen, kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde düzensiz göçe yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, sahil güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 7'si çocuk 22 düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ile Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri, başarılı operasyonla düzensiz göçmenleri kurtardı. Olay yerinde ilk sağlık kontrolleri yapılan göçmenlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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