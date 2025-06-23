Kuşadası Açıklarında 18 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 1 Kaçakçı Yakalandı

Kuşadası Açıklarında 18 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 1 Kaçakçı Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içinde bulunan 18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı ise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-87) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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