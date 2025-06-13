Kuryelerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

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Aksaray'da motosikleti arızalanan bir kurye, başka bir kurye arkadaşı tarafından ayağıyla itilirken trafikte tehlikeli bir yolculuk yaptı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kuryelerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

AKSARAY - Aksaray'da motosikleti arızalanan kurye, bir başka kurye arkadaşı tarafından motosikleti ayağıyla itmek sureti ile trafikte seyretti. İki motosikletli kuryenin tehlikeli yolculuğu kameraya yansırken, yolculuk kilometrelerce sürdü.

Olay, Bediüzzaman Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikleti arızalanan kurye arkadaşına yardım etmek isteyen bir başka kurye ilginç bir yönteme başvurdu. Kurye arkadaşını kendi motosikletinin biraz önüne alan kurye, sol ayağıyla arızalı motosikleti iterek trafiğe çıktı. İtme suretiyle trafikte seyreden kuryelerin bu tehlikeli yolculuğu bir başka motosikletin güvenlik kamerasına yansıdı. Kuryeler hem kendilerini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atarak kazaya davetiye çıkardı. Yolculuk boyunca birçok engebeden geçen kuryelerin zaman zaman yaşanan tehlike anları da kameraya yansıdı. Kuryeler tehlikeye rağmen kilometrelerce yolculuğunu sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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