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Kuruyemiş paketini açınca şoke oldu: Biz utandık

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Sosyal medyada bir kullanıcı kardeşinin Malatya'dan aldığı kuruyemişi görünce şoke oldu. 400 liraya alınan kuruyemiş paketinin altının tahta ile doldurulduğunu gören kişi durumuma isyan ederek, "Sevdiklerimize hediye almıştık, açınca biz utandık" tepkisini gösterdi.

Malatya'da bir vatandaş, yerel bir firmadan satın aldığı kuruyemiş paketine büyük tepki gösterdi. Dışarıdan dolu gibi görünen paketin içini açtığında şaşırtıcı bir manzarayla karşılaşan vatandaş, paketin dolu görünmesi için içerisine tahta parçaları konulduğunu söyledi.

"AÇINCA BİZ UTANDIK"

Otogardan satın aldığı ürünü sevdiklerine hediye etmek için aldığını belirten vatandaş, yaşadığı hayal kırıklığını, "Sevdiklerimize hediye almıştık, açınca biz utandık" diyerek tepki gösterdi.

Kuruyemiş paketini açınca şoke oldu: Biz utandık
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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