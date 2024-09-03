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Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolunda Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

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Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolunda alkollü olduğu düşünülen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Sürücü ağır yaralandı ve araç kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kurtköy- Pendik Bağlantı Yolunda alkollü olduğu düşünülen seyir halindeki bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, İstanbul Pendik İlçesi, Kurtköy Pendik Bağlantı Yolu üzerinde saat 03.30 sıralarında yaşandı. Alkollü olduğu İddia edilen, C.E. (27) hakimiyetindeki 34 KHM 125 plakalı araç sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ortasındaki refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç sürücüsü C.E. otomobil içerisinde sıkıştı. Yolda seyir halindeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayı gören yoldan geçen sürücülerden Davut Baran, "Arkadan geliyordum yol boştu. Adam soldan sağa atladı ve bariyerlere girdi. Bariyerleri delip geçti. Ben geldiğimde trafik polisleri vardı yanında. Müdahale ettik biz. Bariyerleri kaldırmaya çalıştık. Bir yaralı gördüm. Alkolü vardı. Bayağı alkollüydü. Fazla koku geliyordu zaten" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Otomobil istanbul 3-sayfa Kurtköy Pendik trafik Güncel Kaza

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