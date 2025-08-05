Kurtboğazı Barajı'na Giden Dereler Çöplüğe Dönüşüyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan olan Kurtboğazı Barajı'na su taşıyan dereler, çöplüğe döndü.

Ankara'nın su ihtiyacını karşılayan önemli barajlardan Kurtboğazı Barajı'na bağlanan tatlı su kaynağı Pazar deresi, piknik yapanların bıraktığı atıklar nedeniyle çöplüğe döndü. Piknik yapılması ve araç girişi yasak olmasına rağmen özellikle hafta sonları bölgeye girişinin engellenmesi için açılan hendeklere rağmen piknikçilerin akınına uğruyor. Geriye ise çöp yığınları kalıyor. - ANKARA