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Nevşehir'de Traktöre Arkadan Çarpan Vinç: 6 Yaralı

Nevşehir'de Traktöre Arkadan Çarpan Vinç: 6 Yaralı
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Nevşehir'de özel amaçlı vinç kurtarıcısının traktöre arkadan çarpması sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de özel amaçlı vinç kurtarıcısının traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Aksaray Nevşehir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer T. yönetimindeki 38 AKJ 093 plakalı özel amaçlı vinç kurtarıcısı, aynı yönde seyreden Necdet T. yönetimindeki 50 AGA 468 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada vinç kurtarıcısının sürücüsü Ömer T. ile traktörde bulunan sürücü Necdet T. ve traktörde bulunan 4 çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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