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Siirt'te Trafik Cezası Gerginliği

Siirt'te Trafik Cezası Gerginliği
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde trafik ekiplerinin motosiklet sürücüsüne ceza kesmesi üzerine çıkan tartışma, esnaf ve vatandaşların tepkisiyle büyüdü. Polis aracı önünde bekleyen kalabalık, ekiplerin müdahalesiyle dağıtıldı, inceleme başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde trafik ekiplerinin uygulaması sırasında polis ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Beykent Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafik ekipleri bir motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulamak istedi. Ceza işleminin haksız olduğunu savunan sürücü, kendisini savunarak polis ekiplerine tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine trafik ekipleri bölgeye destek ekip çağırdı. Sürücü, ekipler tarafından araca bindirilirken çevrede bulunan bazı esnaf ve vatandaşlar da olaya tepki gösterdi. Bazı esnaf ve vatandaşların, daha önce kendilerine uygulandığını öne sürdükleri yüksek miktardaki trafik cezalarını gerekçe göstererek polis aracının önünde beklemesi üzerine bölgede kısa süreli gerginlik yaşandı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle kalabalık dağıtılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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