Kurtalan’da takla atan otomobilin genç sürücüsü yaralandı
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Siirt’in Kurtalan ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 28 yaşındaki sürücü yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 28 yaşındaki sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi İncirlik mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yoldan çıkarak takla attı. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Umut Çiftçi (28), olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çiftçi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı