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Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti

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KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya'nın Meclis kürsüsünden yaptığı konuşma infial yarattı. Ülkede devlet eliyle insan ticareti ve cinsel ilişki köleliği yapıldığını, gece kulüplerinde kadın ve çocukların zorla çalıştırıldığını açıklayan Derya, polislerin rüşvet olarak kadınlarla ilişkiye girdiğini ve bazı kadınların kaybolduğunu iddia etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, KKTC'de devlet eliyle insan ticareti ve cinsel ilişki köleliği yapıldığını, gece kulüplerinde kadın ve çocukların zorla çalıştırıldığını iddia etti. Pasaportlarına el konulan kadınların 24 saat çalıştırıldığını, polislerin rüşvet olarak kadınlarla ilişkiye girdiğini ve seks turizminin devlet tarafından desteklendiğini ve bazı kadınların kaybolduğunu öne sürdü.

"DEVLET ELİYLE İNSAN TİCARETİ YAPILIYOR"

Derya, "Bu ülkede çeyrek asırdır devlet eliyle insan ticareti ve cinsel ilişki köleliği yapılıyor" diyerek, gece kulüplerini denetleyen komisyonun gerçekte bu düzeni koruduğunu savundu.

"GECE KULÜBÜ SAHİPLERİ TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYORUM"

Gece kulüplerinde zorla cinsel ilişki köleliğine zorlanan kız çocukları ve kadınların pasaportlarına el konulduğunu, 24 saat boyunca müşteriyle birlikte olmaya zorlandığını söyleyen Derya, gece kulübü işletmecileri tarafından tehdit edildiğini de aktardı.

"'KIZLAR PRENSES GİBİ YAŞIYOR' DİYORLAR"

Doğuş Derya sözlerini şöyle sürdürdü; "Bugüne kadar fuhuş yaptırmaktan herhangi bir gece kulübü sahibi bir kere bile ceza almadı. Neden? Mademki bu ülkede fuhuş yasak, nasıl oluyor da bir gece kulübü sahibi bu konuda herhangi bir ceza almıyor. Gece kulübü sahipleri biz fuhuş yaptırmıyoruz. Prensesler gibi yaşıyor kızlar, bizim gece kulüplerimizde diye bir sürü yalan söylüyorlardı. Arada arayıp tehdit ediyorlardı. Meclise davet ettik bir gün ve çok şahsen sorular sordum kendilerine. Bir kadını günde kaç saat çalıştırıyorsunuz? Gece kulübü sahiplerinin verdiği cevabı söyleyeyim. Kadına göre değişiyor. Bazen sabah 8.00'de alıyor müşteriyi, akşam üzeri saat 18.00'de getiriyor. Yani 10 saat. Ondan sonra yemeğini yiyor, duşunu alıyor. Saat 20.00'de başlıyor konsomasyona saat 01.00'e kadar. Ondan sonra da müşteri varsa dışarı çıkarılmak üzere şeyler eşliğinde gardiyan diyeyim artık.

"PASAPORTLARINA DEVLET ELİYLE EL KOYULUYOR"

Çünkü istemiyorum o küfürlü kelimeyi kullanmayı. Onlar eşliğinde otellere gönderiliyorlar ve 24 saat çalıştırılıyorlar. Peki bu insanlara ödenen ücret nedir diye sorduğumda genç ise pahalı, yaşlı ise ucuz cevabını almıştım ve yaşlı dediğiniz kaç yaşındadır diye sorduğumda 23-24 cevabı verilmişti. Çünkü zaman zaman kendi gördüğüm vakalar dahil 18 yaşından küçük insanlar da getiriliyor ve orada seks köleliği yaptırılıyor. Pasaportlarına devlet eliyle el koyularak yapılıyor."

Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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