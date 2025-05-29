Kurşun Yağmuruna Tutulan Otomobilde Sürücü Yaralandı, 5 Şüpheli Yakalandı

Sürücünün içinde bulunduğu otomobil kurşun yağmuruna tutulmuştu: 5 şüpheli yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kurşun yağmuruna tutulan otomobildeki sürücünün ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 11 Mayıs tarihinde Yeni Mahalle Ayaz Sokak'ta meydana geldi. T.A. isimli şahıs, 34 GAL 303 plakalı seyir halindeki otomobile ateş açtı. Otomobil kaza yaparak dururken, sürücü Fırat O. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fırat O. hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırganların yakalaması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde "Ateşli silah kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan T.A. ve söz konusu olayda yer alan K.Y., D.G., S.G. ve E.N. isimli şüphelileri yakalandı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken T.A., K.Y., D.G. ve S.G tutuklanarak cezaevine gönderildi.