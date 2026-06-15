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Takla atan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Takla atan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
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Kastamonu'nun Küre ilçesinde bir otomobilin takla atarak aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı, köyde elektrik kesintisi yaşandı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde otomobilin takla atarak aydınlatma direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Küre ilçesi Ersizlerdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 35 CSF 815 plakalı otomobil takla atarak yol kenarındaki bir aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar,erine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Aydınlatma direğinin devrilmesi sebebiyle köyde elektrik kesintisi yaşandı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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