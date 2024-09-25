Küre Dağları'nda Ayıların Doğal Davranışları İzleniyor

Ayıların doğal davranışları izleniyor

BARTIN - Bartın ve Kastamonu il sınırları içerisinde olan Küre Dağları'nda 9 ay önce kurulan fotokapanlarla ayıların doğal davaranışları izleniyor

Tarım Ve Orman Bakanlığı 10'uncu Bölge Müdürlüğü Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğü tarafından ayıların doğal yaşam alanlarındaki davranışlarını incelemek için Küre Dağları Milli Parkı'na 10 adet fotokapan yerleştirildi. Bu yılın Ocak ayında ve ayıların sık kullandığı bölgelere yerleştirilen foto kapanlar, 37 bin 753 hektar alanda ayıların davranışları kayıt altına alındı. Bölgede bulunan ayı türleri ve bu ayıların mevsimlere göre davranışlarını tespit etmek için yapılan çalışmada, ayıların besin arama gibi kış uykusundan uyandıktan sonraki davranışları görüntülendi.

9 aylık görüntülerde ilginç anların da yer aldığı belirtilirken, foto kapanlarla bölgede varlığı bilinen boz ayıları da ilk kez bu kadar uzun süreli ve yakından takip edilebildi.