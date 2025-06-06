Kurban Kesiminde Acemi Kasaplar Acil Servisi Doldurdu

Kurban Kesiminde Acemi Kasaplar Acil Servisi Doldurdu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk dakikalarından itibaren, kurban kesmeye çalışan acemi kasaplar acil servisi doldurdu. Yaralanan vatandaşların bir kısmı, yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edilirken bazıları başka hastanelere sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurban kesiminde kendini yaralayan acemi kasaplar acil servisi doldurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk dakikalarından itibaren İnegöl'ün çeşitli mahallelerinden 'acemi kasap' haberleri gelmeye başladı. Kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan çok sayıda vatandaş, geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayram da İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servise koştu. Kimi kurbanlıkların boynuz çarpması, kimi kurbanlığı keserken yaralanırken, kimileri de et kesimi sırasında ellerinden yaralandı. Yaralıların büyük çoğunluğu yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi. Bazı vatandaşlar ise ambulanslarla Bursa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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