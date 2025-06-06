Kurban keserken yaralanan 27 acemi kasap hastaneye koştu

Kurban keserken yaralanan 27 acemi kasap hastaneye koştu
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Düzce'de kurban kesmeye çalışan 27 kişi, çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu. Yaralanmalar çoğunlukla kesici aletler ve hayvan darbeleri nedeniyle oluştu.

Gelenek yine bozulmadı: Acemi kasaplar hastaneye koştu

DÜZCE - Düzce'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan 27 kişi, sabah saatlerinden itibaren kentteki çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde kurbanlık hayvanlarını kendileri kesmeye ya da kesime yardımcı olmaya çalışan bazı vatandaşlar, kesici aletlerle ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden yaralanan kişiler, sabah saatlerinden itibaren çeşitli hastanelere başvurdu. Acil servislerde müdahale edilen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edilerek kurban etlerini pay etmeye geri döndü.

Kurban kesimi sırasında dananın kendisini sıkıştırdığını belirten bir vatandaş, "Kurban kesimi esnasında dana sıkıştırdı. Kolumun üzerinde deriyi sıyırdı. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Kendi hayvanlarını keserken yaralanan Ferhat Ergin ise "Hayvanı keserken bıçağın burnu kaydı, bacağıma geldi. Doktorlar önemli bir sorun olmadığını söyledi, dört dikiş attılar. Allah nasip ederse eve gidince çalışmaya devam edeceğiz. Çok ağır iş yapamam ama parçalama işini halledeceğim. Zaten hayvanlar bizim kendi hayvanlarımız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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