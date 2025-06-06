Kurban Eti Çekerken Kıyma Makinesine Elini Kaptıran Genç Kız Ağır Yaralandı

Burdur'un Çavdır ilçesinde kurban eti çekerken elini kıyma makinesine kaptıran 21 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Çavdır ilçesine bağlı Büyükalan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kurban eti çekildiği sırada 21 yaşındaki Özge Ş., bir anlık dalgınlık sonucu elini kıyma makinesine kaptırdı. Elinden ağır şekilde yaralanan genç kız için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yaralı genç kız, yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı. Seyir halindeyken ambulansa alınan Özge Ş., ilk müdahalesinin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - BURDUR