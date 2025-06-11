Kurban Bayramı'nda Kayıp Keçi Ararken Düşen Besici Hayatını Kaybetti

Kurban Bayramı'nda Kayıp Keçi Ararken Düşen Besici Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Derebucak ilçesinde kaybolan keçisini aramak için kayalıklara çıkan bir besici, dengesini kaybederek düştü ve av tüfeği kazara ateş aldı. Hastaneye kaldırılan besici hayatını kaybetti.

Konya'nın Derebucak ilçesinde Kurban Bayramı'nda kaybolan keçisini bulamayan, daha sonra keçinin görüldüğü bilgisi üzerine kayalıklarda keçisini ararken dengesini kaybederek düşen besici, üzerindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşlıpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gencek Mahallesi'nde besicilik yapan 28 yaşındaki Yasin Ali Yukarıtaban'a ait kurbanlıklardan biri Kurban Bayramı'nda kayboldu. Kaybolan keçisini uzun süre arayan ancak bulamayan besici, keçinin Taşlıpınar Mahallesi'ndeki kırsal alanda görüldüğü bilgisini alması üzerine yanına av tüfeğini alarak arkadaşlarıyla birlikte giderek belirtilen alanda yeniden keçiyi aramaya başladı. Yukarıtaban, arama çalışmaları esnasında kayalık mevkide dengesini kaybederek düşünce üzerinde bulunan av tüfeği kazara ateş aldı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan besici, sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olması dolayısıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Yasin Ali Yukarıtaban, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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